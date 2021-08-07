banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
'Altın madalyayı Cumhurbaşkanımıza armağan ediyorum'
'Altın madalyayı Cumhurbaşkanımıza armağan ediyorum'
Polisleri tehdit etmişti! Sadık Yıldırım tutuklandı!
Polisleri tehdit etmişti! Sadık Yıldırım tutuklandı!
Tülin Şahin, eski eşini neden gözaltına aldırdı?
Tülin Şahin, eski eşini neden gözaltına aldırdı?
Ümitcan Uygun'un ilk ifadesi ortaya çıktı
Ümitcan Uygun'un ilk ifadesi ortaya çıktı

Pazaryeri Belediyesi ekipleri Köyceğiz’e ulaştı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde bir haftadan beri devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları devam ederken, Bilecik’in Pazaryeri Belediyesi yangın bölgesine uzman kadrodan oluşan ekiple birlikte su tankeri yolladı.

BİLECİK 07.08.2021, 11:37
Pazaryeri Belediyesi ekipleri Köyceğiz’e ulaştı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde bir haftadan beri devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları devam ederken, Bilecik’in Pazaryeri Belediyesi yangın bölgesine uzman kadrodan oluşan ekiple birlikte su tankeri yolladı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin konuyla ilgili; “Ne yazık ki ülkemizin dört bir yanında orman yangınlarımız devam ediyor. Devletimiz her birimi ile yangınların başladığı ilk günden beri mücadelesini sürdürüyor. Orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarında orman işçilerimiz ve vatandaşlarımız maalesef hayatlarını kaybetti, birçok canlı hayvanlarımız telef oldu. Ne yazık ki vatandaşlarımız evlerinin yanması sonucu evsiz kaldı. Pazaryeri Belediyesi olarak ilçemizden yangın bölgesine gerek orman bölge araçlarına, gerek itfaiye araçlarına, su takviyesi ve yangın söndürme amaçlı su tankerimizi ve uzman kadrodan oluşan ekibimizi yolladık. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar, mağdurlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Halkımızın acısını yürekten paylaşıyor, mücadele eden ekiplere kolaylıklar diliyorum” dedi.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu