Pazaryeri Belediye Başkanı ikinci kez Covid-19’a yakalandı

Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Covid-19’a ikinci kez yakalandı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Tekin, Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve ikinci kez korona virüse yakalandığını duyurdu. Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Covid-19 testim pozitif çıktı. İkinci defa Covid-19 virüsüne yakalandım. Allah sağlık sıhhat versin. Annemin hazırladığı doğal ilaçlarla izolasyon sürecine girdim. Duyup arayan soran herkese teşekkür ediyorum. Karantina sonrasında ilçe halkımıza hizmet etmeye kaldığımız yerden devam edeceğiz."