banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Restorasyonu tamamlanan Teşvikiye Camii ibadete açıldı
Restorasyonu tamamlanan Teşvikiye Camii ibadete açıldı
Ebru Şancı:
Ebru Şancı: "Biz de ayrı yaşıyoruz, evde erkek çekilmiyor"
Bakan Pakdemirli'den arızalanan uçakla ilgili ilk açıklama
Bakan Pakdemirli'den arızalanan uçakla ilgili ilk açıklama
Rus savaş uçağı, ABD keşif uçağını engelledi
Rus savaş uçağı, ABD keşif uçağını engelledi

Pazardaki tedbirler üst düzey artırıldı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde her hafta cuma günü kurulan ilçe pazarında koronavirüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında denetimler üst düzeyde çıkarıldı.

BİLECİK 16.04.2021, 15:17
2
Pazardaki tedbirler üst düzey artırıldı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde her hafta cuma günü kurulan ilçe pazarında koronavirüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında denetimler üst düzeyde çıkarıldı.

Pazaryeri Belediyesi ekipleri pazar alanına vatandaşlar tek kurulan barikatlardan içeri alınırken, aynı şekilde çıkışlarda ayrı bir noktadan tek tek yapıldı. Pazar alanına giden tüm sokaklar kapatılırken, barikatlar harici kimse içeri alınmadı. Vatandaşlar pazara girerken belli bir sayı ile alınırken, herkesin ateşleri ölçüldü, dezenfektan sıkıldı.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
14°
parçalı az bulutlu