Partisinden ihraç olan CHP’li Belediye Başkanı Şahin’den ilk açıklama

İçişleri Bakanlığı’nca Bilecik Belediyesi’ndeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı. Yaşanan bu olayların ardından 17 Şubat günü CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Başkan Semih Şahin’in oy birliği ile ve ihraç talebi ile Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini açıklamıştı. CHP’de parti sorumluluğu, etik değerleri ve yerel yönetim ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen Semih Şahin, partisinden oyçokluğu ile ihraç edildi.

"Ben tüm Bilecik halkının belediye başkanıyım"

Yaşanan bu olay ardından sosyal medya hesabından eşiyle birlikte gülerken bir fotoğraf karesi paylaşarak, "Biz gülümsemeye devam ediyoruz. Her şey çok güzel olacak halkım. Ben tüm Bilecik halkının belediye başkanıyım" ifadelerine yer verdi.