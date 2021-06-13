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Park ve bahçelerdeki yabani otlar temizleniyor

Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki birçok noktada temizlik ve yabani ot ile mücadele çalışması yaptı.

BİLECİK 13.06.2021, 12:55
Park ve bahçelerdeki yabani otlar temizleniyor

Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki birçok noktada temizlik ve yabani ot ile mücadele çalışması yaptı.

Ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği çalışmada, şehir genelinde görüntü ve çevre kirliliğine yol açan birçok nokta yabani ot temizliği gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar ile vatandaşların ve çocukların park ve bahçelerde daha rahat vakit geçirmeleri amaçlanırken, çalışmaların devam edeceği bildirildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu bütün mahallelerdeki açık alanlar, boş arsalar ve yol kenarlarındaki yabani otlar temizlerken, aynı zamanda cadde ve sokaklardaki kötü görüntüye neden olan atıklar da temizlendi.
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