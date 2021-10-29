Park ve bahçelerdeki ahşap malzemeler onarılıyor

Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimi yeşil alanlarda bulunan ahşap kent mobilyalarının emprenye işlemi ile kaplama çalışmaları hız kazandı.

İlçe genelinde bulunan yeşil alanlarda hizmet veren ahşap kent mobilyaları yaklaşan yağışlı ve soğuk havalar öncesinde emprenye (ahşap üzerinin kimyasallar ile kaplanması) ile kaplanarak koruma altına alınıyor. Toprakla veya suyla doğrudan temas halinde bulunan, yüksek nem koşulları nedeni ile çürüyen, küf ve mantarlar nedeniyle de önemli risk altında olan yerleşik dış mekân ahşap kent mobilyalarının ömrünü uzatan emprenye işlemi ile ahşabın daha uzun süre sağlıklı kalması sağlanıyor. Ekipler yeşil alanların her zaman bakımlı ve düzenli olması için çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.