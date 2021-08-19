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Panayır korona virüs nedeniyle iptal edildi

Bilecik’in İnhisar ilçesinde 29 Ağustos günü yapılması planlanan panayır, Korona virüs (Covit-19) nedeniyle iptal edildi.

BİLECİK 19.08.2021, 10:11
Panayır korona virüs nedeniyle iptal edildi

Bilecik’in İnhisar ilçesinde 29 Ağustos günü yapılması planlanan panayır, Korona virüs (Covit-19) nedeniyle iptal edildi.

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Tüm dünyayı saran Korona virüsünün değişik varyantının ülkemizde ve ilçemizde yeniden yayılmaya başlaması nedeniyle, bu senede 29 Ağustos günü yapılacak olan panayır tüm hemşerilerimizin sağlık ve selameti düşünülerek iptal edilmiştir. Hemşerilerimizin bu kararı anlayışla karşılayacaklarını umar, sağlıklı ve huzurlu nice güzel günler dileriz" ifadelerine yer verdi.

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