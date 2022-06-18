Özel kesimhanede toplu kurban kesimi için izin şart

Bilecik Valiliği, kendi özel kesimhanesinde toplu kurban kesimi yapacak kişilerin 1 Temmuz Cuma günü mesai bitimine kadar İl Müftülüğüne yazılı olarak müracaatta bulunması gerektiğini açıkladı.

Bilecik Valiliği Kurban Hizmetleri Komisyon Başkanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı sebebiyle kurban kesimi yapacak kişilere duyuruda bulundu. Açıklanan duyuruda, “2022 yılı kurban hizmetlerinin yürütülmesine dair resmi gazetede yayımlanan tebliğ ve Bilecik Valiliği Kurban Hizmetleri Komisyonu’nca alınan karar doğrultusunda belediye başkanlığınca belirlenen kurban kesim yerleri dışında toplu olarak kurban kesimi yapacak mezbahane ve benzeri toplu kesim yerleri sahiplerinin; kesim yapabilmeleri için belirlenen yasal mevzuat gereği Kurban Hizmetleri Komisyonu’ndan izin ve yetki alması gerekmektedir. Bu sebeple kendi özel kesimhanesinde toplu kurban kesimi yapacak kişilerin 1 Temmuz 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar doğrudan Bilecik İl Müftülüğü’ne yazılı olarak müracaat etmeleri gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.