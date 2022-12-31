Özel İdare yılın son toplantısını yaptı

Bilecik İl Özel İdaresi yıl sonu değerlendirme toplantısı yaptı.

Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı başkanlığında, ‘Yıl sonu Değerlendirme Toplantısı’ düzenlendi.

İl Encümen salonunda gerçekleşen toplantıya, Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, genel sekreter yardımcıları ve birim müdürleri katılım gösterdi. Yapılan toplantıda, 2022 yılında il özel idaresi birimlerinin yatırımları ile çalışmaları değerlendirildi. Birim müdürleri, vatandaşların taleplerine cevap veren, Bilecik’e katkı sağlayan 2022 yılı yatırımları ile gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgiler verdiler.

2022 yılının il özel idaresi için verimli ve bereketli bir yıl olduğunu ifade eden Genel Sekreter Seda Bayrakçı, kırsal altyapı çalışmaları çerçevesinde, köy içi düzenleme, içme suyu, kanalizasyon, ulaşım, eğitim, sağlık, güvenlik gibi birçok alanda ilçelere ve köylere güzel hizmetler götürmenin çabası içinde olduklarını belirterek gerçekleştirilen çalışmalar için birim müdürlerine ve onlar nezdinde tüm il özel idaresi personellerine teşekkür etti.

Toplantı 2023 yılında Bilecik’e ve vatandaşlara fayda sağlayacak çalışmalar sağlanması temennisi ile sona erdi.