Özel gereksinimli sporcular hünerlerini sergiledi

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Engelliler Haftası nedeniyle kapalı yüzme havuzunda özel gereksinimli sporcularla bir araya geldi.

Hünerlerini sergileyen sporcularla tek tek ilgilenerek, sohbet eden Vali Kızılkaya yaptıkları faaliyetlerle ilgili kendilerinden bilgiler aldıktan sonra çalışmalarından ötürü sporcuları tebrik ederek başarılar diledi. Sporcular için pasta kesimi yapılmasının ardından, konuşma gerçekleştiren Vali Kızılkaya, “Devletimiz engelli vatandaşlarımızın bakımı, sağlığı, eğitimi, istihdamı ve toplumsal hayata katılımını kolaylaştırmak için her türlü adımı atmaktadır” ifadelerini vurguladı.

Öte yandan Vali Kızılkaya, Kapalı Yüzme Havuzu’nda incelemelerde bulundu. İncelemelerde Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir’de hazırda bulundu.