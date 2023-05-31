Özel gereksinimli öğrencilerin Toog’a binme istediği geri çevirmedi

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, özel gereksinimli öğrencilerinin isteğini üzerine Togg’u okullarına götürünve öğrenciler arabaya binme ve inceleme şansı yakaladı.

Geçtiğimiz günlerde Bilecik Özel Eğitim Meslek Okulu özel öğrencileri sosyal medya üzerinden bir video yayınlayarak Vali Kızılkaya’ya çağrıda bulunarak yerli ve milli otomobil Togg’u okullarına getirilmesini istedi. Bu çağrıya kayıtsız kalmayan Vali Kızılkaya Togg ile okulu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Togg’un yoğun ilgi gördüğü okulda öğrencilerin mutluluğu ve neşesine şahit olmanın verdiği onuru ifade eden Vali Kızılkaya, “Öğrencilerimizden gelen bu özel isteği geri çevirmek mümkün değildi. Biz de ilk fırsatta yerli ve milli aracımız Togg’u onlarla buluşturduk. Bilecik’imizdeki okullara sık sık Toog ile ziyaretler yaparak öğrencilerimizin meraklarına ve ilgilerine karşılık veriyoruz. Çocuklarımızın böyle güzel duyguları hissetmeleri bizim için çok kıymetli. Bu merakı diri tutmak ve öğrencilerimizin içindeki azmi sürekli tazelemek için ziyaretlerimize devam edeceğiz” dedi.