Özel gereksinimli minik öğreciler ayakta alkışlandı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda engelliler bir araya geldi. Bilecik Özel Eğitim Uygulama Okulu minik öğrencileri tarafından hazırlanan gösteriler büyük beğeni toplarken, özel çocuklar doyasıya eğlendi.

Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen Engelliler Günü Farkındalık Oluşturma Programına, Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cenk Karakurt, İl Jandarma Komutanı Muzaffer Sandal, daire müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Vali Dr. Kemal Kızılkaya, burada yaptığı konuşmada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün bir farkındalık oluşturma günü olduğuna dikkat çekerek, “Özel vatandaşlarımıza karşı toplumsal farkındalığın artırılarak yaşam standartlarının iyileştirilmesi amacıyla onların hak ve sorumluluklarının altının çizildiği önemli bir gündür” dedi.

Vali Kızılkaya, konuşmasının devamında, kültürümüzün insanı temel alan bir kültür olduğuna dikkat çekerek, “Sahip olduğumuz kültür de bu sorumlulukların bilincinde yoğurularak, insanı merkez alan ve yaşamın her alanında insanı önceleyen bir değere sahiptir. Değerlerimizin koruyucusu olarak devletimiz, sosyal devlet şuuruyla hareket ederek vatandaşlarımızın huzurlu bir yaşam sürmeleri için çözümler üretmektedir. “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışıyla her şeyden önce bireye göstermiş olduğu önemi vurgulayan Şeyh Edebali’nin mirasçısı ve bu köklü geleneğin mensupları olarak bizler, her konuda özel gereksinimli bireylerimizin hizmetindeyiz. İnsanı “Yaratılmışların en şereflisi” olarak gören yüce dinimizin de belirttiği üzere hayat felsefemizi bu anlayışla şekillendirerek vatandaşlarımızın yaşamlarının önündeki engelleri ortadan kaldırmaya büyük özen göstermekteyiz” ifadelerine yer verdi.