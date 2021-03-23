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Özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldi.

BİLECİK 23.03.2021, 11:27
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Özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldi.

İl Başkanı Yıldırım ve beraberindeki partililer, Bilecik Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda eğitim gören özel gereksinimli çocukları ziyaret etti. "Benim sevgim dünyaya yeter" diyen Başkan Yıldırım, "Bizlere saf, temiz ve gerçek sevgiyi tattıran kıymetli çocuklarımızın Down Sendromu Farkındalık Günü’nde yanlarında olduk. Mutlulukları, sevinçleri görülmeye değerdi. Kıymetli hocalarımıza ve çocuklarımıza bizlere bu fırsatı sundukları için teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyarette Başkan Yıldırım, özel gereksinimli çocuklarla pasta keserken, çocuklara çeşitli hediyeler takdim etti.
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