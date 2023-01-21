Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından özel gereksinimli çocuklar için spor faaliyeti düzenlendi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün projesi çerçevesinde, jimnastik branşında gerçekleştirilen etkinlikte özel gereksinimli çocuklar için spor faaliyeti düzenlendi. "Mutlu çarşamba etkinlikleri sürüyor, yüzler gülüyor" sloganıyla her kesimden çocuğun mutluluğu ile özenle ilgileneceklerini belirten Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir projede emeği geçen herkese teşekkür etti.