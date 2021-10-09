Bilecik Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Çelik, özel gereksinimli bireyler için düzenlenen “Benimde Üretime Katkım Var" projesine yoğun ilgi olduğunu söyledi.

Özel gereksinimli bireyler için sosyal farkındalık oluşturmak ve engelli bireylerin üretim yapabilme kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla Bozüyük Kaymakamlığı tarafından yürütülen ’’Benimde Üretime Katkım Var’’ projesi kapsamında fide ve tohum dikimi geçtiğimiz aylarda yapılmıştı. Bozüyük Kaymakamlığı koordinesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen proje kapsamında özel gereksinimli bireyler ve ailelerine kurlar verildi.

Bazı kursların bittiğini bazıların ise devam ettiğini anlatan Bilecik Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Çelik, sözlerine şöyle devam etti;

“Engelli ve ailelerine yönelik sebze yetiştiriciliği kursumuz bitti, son hasadı yaptık. Kursiyerlerin tüketimi ve dernek etkinlik salonunda kışlık turşu yapımı için domatesleri kullanıyoruz. Bozüyük Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz Levent Susam ve Bozüyük İlçe Tarım Müdürümüz İsmail Aksu beyler derneğimizi ziyaret ederek, sebze yetiştiriciliği kursu hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Bizler için çok yararlı bir çalışma olduğunu bildirdik ve önümüzdeki günlerde değerlendirme toplantısı yapılmasına karar verdik. Destek veren emek harcayan herkese çok teşekkür ederiz. Bizler için doğal ortamda organik tarım eğitici, öğretici, moral motivasyonu yüksek bir çalışma faaliyet oldu” dedi.