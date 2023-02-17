Özel eğitim öğrencileri deprem bölgesi için yapılan hazırlıklara yardım etti

Bilecik Halk Eğitim Merkezleri’nde deprem bölgesi için yapılan hazırlıklara özel eğitim öğrencileri de katıldı.

Bilecik Halk Eğitim Merkezinde deprem bölgesine gönderilmek üzere tulum, mont, eşofman, iç çamaşırı, kazak dikimi çalışmalarına kurumda özel eğitim alan öğrencilerde katılarak üretim malzemelerinin hazırlanmasına ve paketlenmesine destek oldu. Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, “Kendileri bizlere çalışmalara katılmak istediklerini iletti bizde onları kırmadık. Çok duygulandık çok sevindik her kesimden her yaştan toplanarak, çoğalarak yardımlarımızı hazırlamaya ve göndermeye devam ediyoruz” dedi.