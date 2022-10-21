Özel dostluk maçı düzenlendi

Bilecik Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, muhtarlar günü dolayısıyla düzenlenen dostluk maçına katıldı.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, muhtarlar günü dolayısıyla düzenlenen ve muhtarlar ile bazı kurum müdürlerinden oluşan futbol takımlarının karşı karşıya geldiği dostluk maçında yer aldı. Karşılaşma sonunda her iki takım oyuncularını da tebrik eden Kaymakam Öztürk, tüm muhtarların gününü bir kez daha kutlayarak etkinliğe katılan muhtarlara ayrıca teşekkür etti.