Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) meslek komitesi ve meclis üyesi seçimi tamamlanırken, bir meslek gurubunda oylar eşit çıkınca kur’ayla meclis üyeleri belirlendi.

Bilecik TSO’da yapılan meslek komitesi ve meclis üyesi seçiminde 12 meslek grubundan çıkan adaylar kıyasıya yarıştı. 6, 8, 9 ve 10’uncu gruplara karşı aday çıkmazken, 1, 2, 3, 4, 5 ve 11’inci gruplar seçime çift liste, 7 ve 12’inci gruplar ise üç listeyle girdiler. 12’inci grupta ise 3 liste yarışırken, iki liste 30, diğer liste 7 oy aldı. Yapılan kur’a sonucunda çıkan meclis üyelerine devamlı 3 kez itiraz edilince, 4’üncü kur’a da Fatih Umutlu ve Hanifi Çelik meclis üyeliği seçildi. Bu seçim sonrası Merkez İlçe Seçim Kurulu’na itiraz yapıldı.

10’uncu grupta bir sürpriz yaşandı

10’uncu grupta seçime tek giren mevcut Meclis Başkanı Erdal Erşan ile mevcut meclis üyesi Berat Subaşı sandıklar açılana kadar karşılarında bir aday olmadığı düşünürken, sandıklar açılınca adeta şok oldu. Listeleri gruptaki seçmenlere elden dağıtan iki firma temsilcisi Cemil İnce ve Azer Sarı seçimi 21’e 11 kazanarak meclise girdi.

En çok merak edilen grup inşaat oldu

Seçimde en çok merak edilen sonuç inşaat sektörünün bulunduğu 4’üncü grup olurken, burada Ercan Öztürk, Abdülselam Ağdağ ile Bahattin Baran kazandı.