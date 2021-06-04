banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Memleket Partisi resmen Meclis'te
Memleket Partisi resmen Meclis'te
Cüneyt Özdemir: 'Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçiyi öğrendim'
Cüneyt Özdemir: 'Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçiyi öğrendim'
Futbolda şike kumpası davasında flaş karar!
Futbolda şike kumpası davasında flaş karar!
Elon Musk mağdurları isyanda
Elon Musk mağdurları isyanda

Otomobilin motor ile ön tekerleği arasına sıkışan yavru köpek kurtarıldı

Bilecik’te, park halindeki bir otomobilin motor ile ön tekerleği arasına sıkışan yavru köpek itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

BİLECİK 04.06.2021, 13:09
Otomobilin motor ile ön tekerleği arasına sıkışan yavru köpek kurtarıldı

Bilecik’te, park halindeki bir otomobilin motor ile ön tekerleği arasına sıkışan yavru köpek itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Olay; Bilecik’in Gölpazarı ilçesi meydana geldi. Gölpazarı Belediyesi itfaiye ekipleri, İsmetpaşa mahallesi Şehit Murat Merlan sokakta bir aracın motor kısmından yavru köpek sesi geldiği ihbarı üzerine hemen olay yerine gitti. Bir itfaiye eri aracın altına girerek, motor ile teker arasına sıkışan yavru köpeği kurtardı. Daha sonra itfaiye eri köpeği sokağa saldı.
Yorumlar (0)
19°
parçalı az bulutlu