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Otomobil park halindeki dolmuşa çarptı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin park halindeki dolmuşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana geldi.

BİLECİK 08.12.2020, 17:04
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Otomobil park halindeki dolmuşa çarptı
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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin park halindeki dolmuşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yediler Mahallesi Kovalıca Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında A.G. idaresindeki 11 AAS 064 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda cadde üzerinde park halinde bulunan 11 M 5005 plakalı halk dolmuşuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle herhangi bir yaralama olayı yaşanmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.
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