banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Çorum depremle sallandı!
Çorum depremle sallandı!
Rus ve Ukraynalı sanatçılar
Rus ve Ukraynalı sanatçılar "Savaşa hayır" diyor
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?

Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Bilecik’te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydaha gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

BİLECİK 12.08.2022, 11:15
Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Bilecik’te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydaha gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Abdülhamithan Bulvarı Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinden Mehmetçik sokağa dönüş yapmak isteyen Şaziye K. idaresindeki 11 AAV 581 plakalı otomobil ile sokakta seyir halindeki Oğuz A. idaresindeki 54 AFM 070 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklette yolcu olarak bulunan Yusuf C. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yorumlar (0)
25°
parçalı az bulutlu