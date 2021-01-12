Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik-Osmaneli karayolu Atışılanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilecik’ ten Osmaneli seyir halinde olan Mustafa T., idaresindeki 11 SH 762 plakalı otomobil ile yine aynı istikamete seyir halinde olan Aytekin Ç., idaresindeki 11 AAT 910 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk tedavisi olay yerinde yapılan motosiklet sürücüsü Aytekin Ç., ardından ambulansla Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.