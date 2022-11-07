Otogarda ve üst geçitte temizlik mesaisi

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Bozüyük Şehirler Arası Otobüs Terminali’nin dış cephe camları ile vatandaşların sıklıkla kullandığı demiryolu üst geçidi yıkanarak temizlendi.

Bozüyük Şehirler Arası Otobüs Terminalinin iç bölümlerinde günlük yapılan temizlik çalışmalarına ilave olarak dış cephede düzenli aralıklarla merdivenli İtfaiye aracı yardımıyla yıkanarak temizleniyor. Ayrıca çalışmalar çerçevesinde

vatandaşların demiryolu üzerinden güvenli ulaşımını sağlayan demiryolu üst geçidi de periyodik aralıklarla yıkanarak temizleniyor.