banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kanuni'nin portresi rekor fiyata satılacak
Kanuni'nin portresi rekor fiyata satılacak
Survivor'da büyük kavga, federasyon harekete geçti...
Survivor'da büyük kavga, federasyon harekete geçti...
Demirtaş’a 3 yıl 6 ay hapis cezası
Demirtaş’a 3 yıl 6 ay hapis cezası
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında soruşturma başlatıldı
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında soruşturma başlatıldı

Otel, konaklama tesisleri ile paket servis yapan işyerlerine denetim

Bilecik’te toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, fabrika servisleri, otel ve konaklama tesisleri ile paket servis yapan işyerleri denetlendi.

BİLECİK 23.03.2021, 11:27
2
Otel, konaklama tesisleri ile paket servis yapan işyerlerine denetim

Bilecik’te toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, fabrika servisleri, otel ve konaklama tesisleri ile paket servis yapan işyerleri denetlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen salgınla mücadelede dinamik denetim modelince uygulamaya konulan ‘Yoğunlaştırılmış Tematik Denetimler’ kapsamında şehir içi toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, fabrika servisleri, otel ve konaklama tesisleri paket servis yapan işyerlerinin denetimleri İl, İlçe Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Esnafa sosyal mesafe, oturma planı, hijyen hususunda, bilgilendirme yapıldı. Vatandaşlara da maske, mesafe ve temizlik konularında daha duyarlı olmaya davet edildi.
Yorumlar (0)
banner422
hafif yağmur