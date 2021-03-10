Osmanlı mutfağı bu tarihi konakta yeniden hayat bulacak

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde tarihi 3 konağın restorasyonu devam ederken, bu konaklarda Osmanlı mutfağı yeniden hayat bulacak.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Genel Sekreteri Doç. Dr. Cenk Karakurt, Osmaneli Meslek Yüksek Okulu (MYO) Müdürü Doç. Dr. Ahmet Fevzi Savaş ve İl Kültür Müdürü Serkan Bircan, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin’i ziyaret etti. Birçok projede BŞEÜ ile işbirliği yapan Osmaneli Belediyesi yeni projeler için de çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan ziyaret hakkında bilgi veren Başkan Şahin, "Osmaneli Belediyesinin, BŞEÜ’ne bağlı Osmaneli MYO’na tahsis ettiği 3 tarihi konağın restorasyonunu tamamladı. Osmanlı mutfağı için ihtiyaç duyulan mutfak ekipmanı monte edildiğinde, konaklar Osmaneli MYO aşçılık bölümüne teslim edilecek" dedi.