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Osmanlı Devleti’nin kurulduğu topraklarda Turizm Info Turu

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından kentteki tarihi doku ve turistik yapıyı ön plana çıkarmak için Turizm Info Turu düzenlendi.

BİLECİK 02.05.2022, 14:02
Osmanlı Devleti’nin kurulduğu topraklarda Turizm Info Turu

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından kentteki tarihi doku ve turistik yapıyı ön plana çıkarmak için Turizm Info Turu düzenlendi.

Bursa Turistik Rehberler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Denizhan Sezgin, yönetim kurulu üyeleri ve turizm rehberlerinden oluşan kafile, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda Bilecik ve ilçelerinde düzenlenen Turizm Info Turu’na katıldı. Kentteki tarihi, turistik ve kültürel değerleri yerinde inceleyen heyet, ilk olarak çömleğin anavatanı ve göletleri gezdi. Ardından tarihte önemli yere sahip olan İpekyolu, Pazarlı Bey diyarı, Pazaryeri ilçesindeki Kınık Eko Turizm Çömlek Köyü ve Küçükelmalı Göleti gezildi. Kafile Bozcaarmut, Marmara’nın Hasankeyf’i olarak bilinen Günyurdu Barajı, Bozcaarmut göletleri başta olmak üzere yöresel boza, helva ve tahinli dondurmanın tadına baktı. Buradaki ziyaretlerini tamamlayan kafileye Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin tarafından makamda hediye takdim edildi.

Geziye devam eden kafile, dirilişin şehri olan Söğüt ilçesine geçti. Burada sırasıyla Ertuğrulgazi Türbesi, Halime Hatun, Savcı Bey türbeleri ziyaret edildi. Alp nöbet değişimini izledikten sonra hediyelik eşya satış alanları, Kuyulu Mescit, Çelebi Mehmet Camii, Kaymakam Çeşmesi, Söğüt Müzesi ve alp kıyafet dikim atölyeleri gezildi. Kafile bu noktalarda rehberler eşliğinde bilgi aldı.

Bilecik merkezde ise Sultan Abdülhamid Han’ın eserleri olan tarihi Saat Kulesi, idadi, yıkık minareler, Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, Orhangazi Camii, Zincirli Kaya, Şeyh Edebali Türbesi, Pelitözü Gölpark ve Yaşayan Şehir Müzeleri ziyaret edildi. Kafile son olarak Vezirhan Köprülü Mehmet Paşa Camii ve Kervansarayı, Osmaneli Aya Yorgi Kilisesi, tarihi konakları, butik oteller, İçmeler Tesisi, Papazın Konağı, Yöresel Ürünler Çarşısı’nı gezdi.

Bilecik için büyük turizm atağı bekliyor

Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifleri’nin dokuma ve yöresel değerlerini inceleyen heyet, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin’in katılımıyla iftar yemeğinde istişare ve değerlendirme toplantısı yaptı. Programın sonunda Bursa Turistik Rehberler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Denizhan Sezgin başta olmak üzere yönetim kurulu üyelerine ve turizm rehberlerine İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan katılım ve eğitim sertifikası takdim edildi.

"Şehrimizin turizm alanında artılarını, eksilerini yerinde inceledik"

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, Turizm Info Turu hakkında bilgi vererek, "Bilecik turizmi için önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Müdürlüğümüzün ev sahipliğinde Bursa Turistik Rehberler Odamızın değerli üyelerini ilimizde ağırlayarak turizm alanında önemli stratejik projelerimizi değerlendirdik. Yerinde incelemelerde bulunduk. Şehrimizin turizm alanında artılarını, eksilerini yerinde inceledik. Kendilerinin tecrübe ve deneyimlerinden faydalandık. Ayrıca Bursa-Bilecik arasında ortak kültürel miras ve ortak destinasyonlar için yeni stratejiler geliştirdik" dedi.

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