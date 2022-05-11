Osmanlı başkentleri kültür sanat ve turizmde buluşuyor

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, ’Osmanlı Başkentleri Buluşuyor’ temasıyla 4 ilin kültür, sanat ve turizmle buluşacağını söyleyerek, "1299’dan 1453’e yol alan bu tarih yolculuğu kronolojik olarak kültürel, sanatsal, gastronomi, tarihsel ve turistik olarak yeni bir destinasyon olarak hayata geçirilmesi yönünde ilk adımlar atıldı" dedi.

Bilecik, Edirne, Bursa, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan ’2022-2030 Master Planı’ ile Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna ve başkentlik yapan Bilecik, Bursa, Edirne, İstanbul’un ortak kültürel mirası ulusal ve uluslararası arenada görücüye çıkıyor. Hazırlanan planlama hakkında bilgi veren Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan; "Söğüt’e atılan tohumun bir filizi gibi dallanıp budaklanan ve ulu bir çınara dönüşen üç kıtaya hak adalet ve hoşgörü dağıtan Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna başkentlik yapan ve ilk başşehir olan Bilecik başta olmak üzere 600 yıl boyunca bu kutlu devlete başkentlik yapan Edirne, Bursa, İstanbul şehirleri ’Osmanlı Başkentleri Buluşuyor’ teması ile orak kültürel mirası yeniden canlanıyor. 1299’dan 1453’e yol alan bu tarih yolculuğu kronolojik olarak kültürel, sanatsal, gastronomi, tarihsel ve turistik olarak yeni bir destinasyon olarak hayata geçirilmesi yönünde ilk adımlar atıldı. Kültür Ve Turizm Bakanlığı 2022-2030 master planları oluşturularak ulusal ve uluslararası tanınırlığını arttırılarak gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılanması hedefleniyor" dedi.