Osmaneli’ne TOKİ tarafından 300 konut yapaılacak

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, TOKİ tarafından 20 Ekim’de ihaleye çıkacak 287 konut,4 dükkan,1 caminin "TOKİ Sosyal Konut Projesi’nde" hazırlanan 150 adet konutluk kısmı dahil edildiği söyledi.

Başkan Şahin, Cumhurbaşkanı’nın açıkladığı "TOKİ Sosyal Konut Projesi" çerçevesinde ilçelerine 150 konut yapılacağı söyledi. Daha önceden hazırlanan ve 20 Ekim’de ihaleye çıkacak ilçeleri başka bir TOKİ projesinde hazırlanan 287 konut, 4 dükkan, 1 caminin de projeye dâhil edildiğini aktaran Başkan Şahin, sözlerine şöyle devam etti;

"Osmaneli ilçemize yaklaşık 300 adet konut daha kazandırmış olacağız. Bu proje sonrası 400 adetlik yeni TOKİ projemiz içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bu büyük proje için teşekkür ediyoruz. Bilecik ilinin Bozüyük’ten sonra en büyük ilçesi olan Osmaneli’nin hızlı gelişim sonrası ihtiyaç duyduğu konut açığının giderilmesi için özel sektörümüzün de 3 yıl içinde en az bin adet konut yapması gerekiyor. Osmaneli ilçesi her konudaki hedeflerine hızla ulaşırken, artan konut talepleri nedeniyle konut sıkıntısı ve kira artışlarının giderilmesi için konut üretimini çok daha arttırmayı planlıyoruz” dedi.