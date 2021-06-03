Osmaneli’ne 500 bin adet lale dikilecek

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, 5 dönümlük araziye 100 bin adet lale ekileceğini söyleyerek, "Lale üretimine ilçemizde başlıyor olmasından mutluyuz" dedi.

Osmaneli Belediyesi, Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi, Osmaneli İlçe Tarım Müdürlüğü ortaklaşa düzenlediği ’500 Bin Adet Lale Soğanı’ projesinin imzaları atılırken, bu proje kapsamında ilçe lale merkezi olma yoluna girdi. Yapılacak proje hakkında bilgi veren Başkan Şahin, "Üç kurum ortaklaşa ’500 Bin Adet Lale Soğanı’ projesi gerçekleştirilecek. Proje kapsamında belediyemizce tahsis edilen 5 dönümlük araziye dönüme 100 bin adet olmak lale yetiştiriciliği yapacak. Osmaneli Belediyesi Millet Bahçesi alanında 5 bin metrekarelik alan lale üretimine ayrıldı. Lavantalarımızın boy attığı ve yakında çiçek açacağı günlerde yine Tarım ve Orman Bakanlığımız destekleri ile Osmaneli’ne çok yakışan parkımız içinde yetişecek laleler diğer parklarımızı ve alanlarımızı da süsleyecek. Lavanta, ceviz, dut ve fide yetiştiriciliği sonrası lale üretiminin de ilçemizde başlıyor olmasından mutluyuz. Osmaneli Belediyesi olarak tarımda yeni ürünlere ve yeni pazarlara ulaşma hedefimiz için il-ilçe tarım müdürlüklerimiz, BŞEÜ, kamu ve özel sektör temsilcilerimizle birlikte işbirliği içinde çalışıyoruz" dedi.

Öte yandan Osmaneli Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Osmaneli İlçe Tarım Müdürlüğü çalışanı ziraat mühendislerince lale yetiştiricilik eğitimleri verileceği belirtildi.