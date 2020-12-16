Osmaneli’ne 500 adet prestijli TOKİ konutu yapılacak

Bilecik’in Osmaneli ilçesine belediye ile TOKİ arasında 500 konutluk projenin ilk adımları atıldı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile yaptığı görüşmenin ardından Osmaneli projeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Eski TOKİ yanında 28 ada ve 248 parselde 41 bin 496 metrekarelik ve tapusu TOKİ’ye ait alanda ’Osmaneli Konakları’ dış yüzü görünümünde yatay mimaride 4 kat prestijli 500 adet konut ve yanında sosyal tesisler ve yaşam alanlarının yapılmasının adımlarının atıldığını belirten Başkan Şahin, sözlerine şöyle devam etti;

"Osmaneli-Yenişehir-Bursa-Gemlik Limanı YHT projesinin kesinleşmesi ve projenin başlamış olması nedeniyle Osmaneli OSB ve sanayi parsellerine yoğun ilgi ve sanayicilerimizin almış olduğu sanayi alanları ve kurulacak tesisler düşünüldüğünde 2021-2024 yılları arasında ilçemizde en az bin 500 -2 bin adet konuta ihtiyaç duyulacak. Konut ihtiyacının bir kısmı özel sektör tarafından yapılacak olsa da TOKİ ile birlikte yeri TOKİ’ye ait olan alanda 500 adet konuta hemen talep olacak. Satış ve talep sorunu yaşanmayacak olan bu proje için şirketlerle ve halkımızla büyük oranda görüşmeleri tamamladık. Ulaşım ve şehirle bütünleşme konusunda belediye olarak her türlü desteği vereceği proje çok prestijli ve covid-19 nedeniyle de tercih edilen bir tatil köyü havasında olacak. Eski çöp alanının fizibilite çalışmalarının tamamlanması ve bakanlığımız desteği ile bu alanın rehabilite edilip çok büyük bir park, orman ve spor alanına dönüşmesi ile çok farklı bir ortam oluşacak. YHT hattının projeye katacağı görünüm ise çok estetik bir görünüm kazanacak. Osmaneli de bugüne kadar eski ve merkez TOKİ’de satışta, talepte sorun yaşanmaması projenin hemen satışını mümkün kılıyor. Son yaptığımız merkez TOKİ de vatandaşlarımızın 141 ile 191 bin lira arasında satın aldığı evlerin bugün piyasa değeri 250 ile 350 bin lira oldu. Kiraları ise, 750 lira ile bin 250 lira arasında değişiyor. Yeni TOKİ projemiz şimdiden Osmaneli için hayırlı olsun diliyoruz" dedi.