Osmaneli’nde yılların çöp alanı yeşil alana dönüşüyor

Osmaneli Belediyesi, 50 yıllık eski çöp alanını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın destekleriyle yeşil alana dönüyor.

Osmaneli Belediyesi’nden alınan bilgiye göre, hafriyat ve saha düzenlemeleri tamamlanan alanda toprak yayma işlemlerini sürdürülüyor. Tüm işlemler tamamlandığında Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan temin edilecek olan ağaç fideleri ile toprağı buluşturup, çevreyi değiştirecek güzel bir yeşil alan yapılması amaçlanıyor.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, konuya ilgin yaptığı açıklamada, “200 eski TOKİ konutlarına ilave olarak Ekim ayında ihaleye çıkacak 300 konut ve sonrası yine TOKİ ile planlanan 400 konutla toplamda 900 konut ve bunlara ilave edilen plan ilavesi ile özel mülkiyetin 300 konutla yapabileceği bu alan bin 200 konutluk büyük bir yerleşim yerimiz olacak. Yeni bir mahalle olacak bu yerleşim yerinde bin 200 konut sonrası en az 3 bin ve 4 bin kişi yaşamını sürdürecek. Yeni mahallemizin ismi tüm Osmaneli halkının mutabık kalacağı; ‘Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ olacak” dedi.