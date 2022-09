Osmaneli’nde ’Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu’ uygulaması

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde ’Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu’ etkinlik gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı’nca trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak amacıyla ülke genelinde eş zamanlı ’Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu’ etkinlik gerçekleştirildi. Osmaneli Kaymakam Yüksel Ünal ve ilçe protokolü öğrencilerin trafikte güvenli bir şekilde okullarına gidip gelebilmeleri için, sürücülerin yaya önceliğine gösterdikleri hassasiyeti en üst noktaya taşımak amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrencilerle birlikte okul önündeki yaya geçidinden geçti.

"Trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının 2030’a kadar yüzde 50 oranında azaltılması hedefliyoruz"

Kaymakam Yüksel Ünal, yaptığı açıklamada “Geçtiğimiz pazartesi günü eğitim-öğretim döneminin başlaması ile ülkemiz genelinde olduğu gibi İlçemizde de trafik yoğunluğunda bir artış söz konusudur. Muhtemel trafik kazalarının önüne geçmek için her zaman trafik kurallarına uymamız gerekmektedir. Ancak, çocuklarımızın her gün sabah akşam okullarına gidip geldiği eğitim-öğretim dönemlerinde trafikteki hassasiyetimizi en üst seviyelere çıkarmak zorundayız. İçişleri Bakanlığımız tarafından trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının 2030’a kadar yüzde 50 oranında azaltılması hedefi doğrultusunda bu sene ’Trafikte Her Yıl Daha İyiye’ mottosu doğrultusunda ’Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu’ sloganıyla yaya önceliğine yönelik farkındalık çalışmalarına bugün yaya ve sürücüler, yaya geçitlerinde bayraklarla buluşarak trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek için etkinliğimizi düzenledik. Farkındalık faaliyetleri yapılması için yıl boyu etkinliklerimiz devam edecektir” dedi.

Düzenlenen programa Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye başkanı Münür Şahin, Jandarma Komutanı Üsteğmen Öcal Ersoy, Emniyet Müdür Vekili Komiser Bünyamin Şahin, polis memurları ve jandarma trafik ekipleri öğrenciler ve öğretmenler katıldı.