Osmaneli’nde "Tematik" denetimi yapıldı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Korona virüs (Covid19) mücadele kapsamında kurulan komisyon tarafından "Tematik" denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen salgınla mücadelede dinamik denetim modelince uygulamaya konulan ’Yoğunlaştırılmış Tematik Denetimler’ kapsamında Osmaneli ilçesinde denetim yapıldı. Kaymakam Yüksel Ünal koordinasyonuyla ilçede oluşturulan ekipler, yeni olumsuzlukların ve vaka artışlarının yaşanmaması için ilçede faaliyet gösteren market, pastane, lokanta, berber ve kuaförler oluşturulan ekipler tarafından denetlendi. Esnaf ve vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi. Yumuşatılan tedbirler dolaysıyla vatandaşlardan rehavete kapılıp kalabalık yerlerden uzak durmaları, toplu olarak bir araya gelmemeleri istendi.