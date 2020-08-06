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Osmaneli’nde maske ve sosyal mesafe kurallarına sıkı denetim
BİLECİK’İN OSMANELİ İLÇESİNDE YENİ TİP KORONA VİRÜS (KOVİD-19) SALGINIYLA MÜCADELE KAPSAMINDA MASKE ZORUNLULUĞU İLE SOSYAL MESAFE KURALLARA UYULUP UYULMADIĞINA İLİŞKİN DENETİM YAPILDI.
BİLECİK 06.08.2020, 15:48
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Bilecik’in Osmaneli ilçesinde korona virüs ile mücadele kapsamında maske zorunluluğu ile sosyal mesafe kurallara uyulup uyulmadığına ilişkin denetim yapıldı.
İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 81 ilde eş zamanlı yapılan denetimler kapsamında Osmaneli ilçesinde de maske ve sosyal mesafe kontrolü yapıldı. Birçok kurum personelinden oluşan ekipler tarafından denetimlerde; köylerdeki kahvehaneler, yol üzerindeki dinlenme tesisleri, şehir merkezindeki işletmeler denetlendi, vatandaşlar da maske ve sosyal mesafe konularında uyarıldı.
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