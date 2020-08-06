Osmaneli’nde maske ve sosyal mesafe kurallarına sıkı denetim

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde korona virüs ile mücadele kapsamında maske zorunluluğu ile sosyal mesafe kurallara uyulup uyulmadığına ilişkin denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 81 ilde eş zamanlı yapılan denetimler kapsamında Osmaneli ilçesinde de maske ve sosyal mesafe kontrolü yapıldı. Birçok kurum personelinden oluşan ekipler tarafından denetimlerde; köylerdeki kahvehaneler, yol üzerindeki dinlenme tesisleri, şehir merkezindeki işletmeler denetlendi, vatandaşlar da maske ve sosyal mesafe konularında uyarıldı.