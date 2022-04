Osmaneli’nde Kütüphane Haftası kutlandı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Kütüphane Haftası kutlandı.

Osmaneli İlçe Kütüphanesinde "Kütüphane’de Hayat Var" temasıyla gerçekleşen etkinlikte, öğrenciler kitap okudu. Öğrencilere kitaplarını okuduktan sonra Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifinde bulunan zanaatkâr ahşap yakma ustası Canip Erkal ve cam süsleme ustası İrem Bozkıran öğrencilere mesleklerini tanıttı.

Kütüphane Sorumlusu Yusuf Emre Aygün, bu yıl 58’incisini kutladıkları Kütüphane Haftasında pandemi sonrası yeniden buluşmanın sevinci yaşadıklarını belirtti. Aygün, "Geçirdiğimiz zor günlerden, hayatımızı evlerimize sığdırdığımız süreçten sonra sıra ’Hayat Kütüphaneye Sığar’ ve ’Kütüphanede Hayat Var’ teması ile kültür birikimimizi arttırmaya, eğitimin, sanatın, bilimin temeli olan kitapları ve kütüphanemizi tanıtmaya, geliştirmeye ve ilçemizin dört köşesinin bu birikimden faydalanması için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

"Haftada birkaç kitap okumalıyız"

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal ise, okumak kadar güzel duygu olmayacağını anlatarak, "Okumak sizleri bilgi sahibi yapar. Ufkunuzu açar. Kelime dağarcığınız arttırır. Her türlü kitabı bulabileceğimiz kütüphaneler, biz okuyucuları beklemektedir. Bizlere ödünç kitap veren kütüphaneleri sık sık ziyaret etmeli ve her şeyden önemlisi haftada birkaç kitap okumalıyız. Her zaman her yerde mutlaka kitap, dergi, gazete okuyun" dedi.