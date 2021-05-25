banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sedat Peker, Bakan Soylu'ya saat verdi: ''Sana bir hediyem var''
Sedat Peker, Bakan Soylu'ya saat verdi: ''Sana bir hediyem var''
Sosyal Yardım Alanlarla Dalga Geçen Personelin İş Akdine Son Verildi
Sosyal Yardım Alanlarla Dalga Geçen Personelin İş Akdine Son Verildi
Yüzükle ödeme devri başlıyor
Yüzükle ödeme devri başlıyor
Jeff Bezos'u solladı; işte dünyanın en zengin ismi
Jeff Bezos'u solladı; işte dünyanın en zengin ismi

Osmaneli’nde kaybolmakta olan el sanatları yaşatılacak

Osmaneli Belediyesi ile Bilecik El Sanatları Merkezi arasında eğitim işbirliği yapıldı.

BİLECİK 25.05.2021, 11:56
Osmaneli’nde kaybolmakta olan el sanatları yaşatılacak

Osmaneli Belediyesi ile Bilecik El Sanatları Merkezi arasında eğitim işbirliği yapıldı.

Osmaneli Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezimizle Bilecik El Sanatları Merkezi Öncelikle ahşap işleme olmak üzere kaybolmakta olan el sanatlarda işbirliği yapıldı. Bilecik El Sanatları Müdürü Aytekin Yönter ile Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin arasında imzalanan işbirliği sayesinde kaybolmakta olan el sanatlarda yaşatılacak.
Yorumlar (0)
24°
açık