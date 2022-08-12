Osmaneli’nde kadınlara KADES bilgilendirmesi

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde polis ekipleri, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında kadınlara bilgi verdi.

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, ilçede bulunan kapalı pazar yeri, halk eğitim merkezi bünyesinde bulunan kadınlara yönelik kurslarda, park ve bahçelerde KADES tanıtımının yapılabilmesi ve toplumsal bilincin arttırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamada “Polis Merkezi Amirliğimiz personeli ile birlikte idaremizde bulunan kapalı pazar yeri, halk eğitim merkezi bünyesinde bulunan kadınlara yönelik kurslarda park ve bahçelerde KADES uygulamasının tanıtılması ve kadınlar tarafından daha bilinçli kullanımının sağlanması 6284 sayılı aile içi ve kadına karşı şiddet kanunun hakkında kadınların bilinçlendirilerek haklarının anlatılması her kadının mağdur adayı olduğu bilinci kazandırılarak şiddet suçuna maruz kalmadan gerekli tedbirlerin alınmasının sağlamak amacıyla projemiz hakkında bilinçlendirme ve broşür desteği ile bilgilendirme çalışması yapılmıştır” denildi.

KADES hakkında vatandaşları bilgilendiren ekipler, uygulamayı anlatıp bilgilendirici broşür dağıttı. Etkinlikte, bazı kadınların uygulamayı indirmesine yardımcı olundu.