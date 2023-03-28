Osmaneli’nde hergün 750 depremzede iftar açıyor

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Ramazan ayında iftar programlarında hergün 750 depremzede aile ile birlikte iftar çadırında iftar açtıklarını söyledi.

Başkan Şahin akşamları kurulan iftar sofralarına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, “Belediyemiz her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan iftar programlarını her akşam Sakarya Salonu’muzda gerçekleştiriyor. Belediyemiz imkânları, şirketlerimiz, sanayicilerimiz, iş insanlarımız, esnaflarımız ve halkımızın destekleri ile finanse ettiğimiz iftar sofralarımıza halkımız büyük ilgi gösteriyor. Bu yıl ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası ilçemize gelen ve sayıları 500 ile 750 kişi arasında değişen depremzede kardeşlerimizde halkımızla birlikte bu sofralarda iftar acıyor. Özellikle iftar sofralarında halkımızla birlikte olmak isteyen ve iftar programı düzenlemek isteyenlerde bu iftar sofralarımıza katkı sağlayarak birlik ve beraberliğimizi bu mübarek günlerde bir kez daha gösteriyorlar” dedi.

“Sakarya Salonunda ramazan ayı yoğun geçecek”

Başkan Şahin Ramazan ayının Sakarya Salonu için yoğun geçeceğini söyleyerek konuşmasında, “Osmaneli Belediyemizin yanında Osmaneli Kaymakamlığı da organizasyonlarını iftar sofralarımızda gerçekleştiriyor. 6 Nisan 2023 perşembe günü belediyemiz ve kaymakamlığımız şehit yakınları, gaziler, engelliler, yetimler, kamu görevlileri, esnaflarımız, siyasi partilerimiz, muhtarlarımız ve benzeri kurum ve kuruluşlarımızın katılımı ile birlikte iftar programı gerçekleştirilecek. 14 Nisan 2023 perşembe günü ise Osmaneli Belediyemiz tüm milletvekili adaylarımız, siyasi partilerimiz, esnaflarımız, kamu ve özel sektör temsilcilerimiz, muhtarlarımız, sivil toplum örgütlerimiz ve benzeri kurum ve kuruluşlarla iftar programımızı gerçekleştirecek” ifadelerine yer verdi.