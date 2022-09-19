Osmaneli’nde Gaziler Günü kutlandı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle tören düzenlendi.

Osmaneli Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirilen kutlamalara, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Öcal Ersoy, Emniyet Müdür Vekili Komiser Bünyamin Şahin, gaziler, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve askerler katıldı.

Vatan uğrunda şehit düşenlerin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Program, Karakol Komutanı Jandarma Üst Çavuş Oğuzhan Karademir’in günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam etti. Konuşmanın ardından tüm Şehirlerimiz için Kur’an-ı Kerim okundu. İlçe Müftsü Sadık Eranbaş’ın yapmış olduğu dua sonrasında buradaki program sona erdi. Program daha sonra protokolün gazi ailelerini ziyareti ile devam etti.

Protokol üyeleri, Hakkâri Çukurca ilçesi Hakan Tepe Kırmızı Kaya mevkinde 1996 yılında askerliğini yaparken girdiği çatışmada gazi olan İbrahim Yaşar’ı evinde ziyaret etti.