Osmaneli’nde etlik piliç işletmeleri bakıcılarına eğitim

Osmaneli’nde, etlik piliç kümeslerinde görev alan bakıcılara sağlıklı ve kaliteli ürün elde edilmesi amacıyla “Tavuk Yetiştiriciliği ve Hayvan Refahı” konularında eğitim düzenlendi.

Osmaneli Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimlerde Bilecik il ve Osmaneli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner hekimler ve kanatlı entegrasyonu teknik personeli tarafından, hayvan refahı, kanatlı işletmelerinde alınması gereken biyogüvenlik önlemleri ve denetimler ile ilgili sunum gerçekleştirdi. Sonrasında ise katılımcılara veterinerler tarafından “Tavuk Yetiştiriciliği Eğitimi” konusunda bilgiler verildi.

Eğitimi yönelik değerlendirmelerde bulunan Bilecik İl Tarım ve Orman Müdür yardımcısı Erkal Gedikli “Osmaneli ilçesi 39 broiler işletmesi, 97 kümes ve 4 bin 225 bin kapasitesi ile ilimiz broiler varlığının yüzde 74’ünü oluşturmaktadır. Bu durumun haklı bir gurur kaynağı olmasının yanında bizlere de oldukça sorumluluk getirdiğinin bilincindeyiz. İl ve ilçe müdürlüklerimizle her zaman sahada yer alıyor, gerek üreticilerimizle gerekse entegre firmalarla kısaca sektörün tüm paydaşlarıyla uyumlu içerisinde, üretime katkı sağlamaya çalışıyoruz. Çiftlikten sofraya güvenilir gıda için çalışmalarımız her daim devam edecektir” dedi.

Katılımcılara sertifikaların verilmesiyle eğitim sona erdi.