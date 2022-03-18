Osmaneli’nde Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıl dönümü kutlandı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107’ıncı yıl dönümü töreni düzenlendi.

Anma törenleri Osmaneli Hükümet Konağı tören alanında bulunan Atatürk anıtına Kaymakam Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Münür Şahin tarafından çelenklerin sunumuyla başladı. Çelenk sunumu, şehitlere saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Çavuş Taha Muhammet Tok günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

Daha sonra günün anlam ve önemine ilişkin Osmaneli Şehit Osman Er İmam Hatip Lisesi konferans Salonu’nda program düzenlendi. 75.nci Yıl Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırlayıp sunduğu 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi programı da saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Program, öğrencilerin oynadığı tiyatro oyunun ardından öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından, 18 Mart Şehitleri anma günü dolayısıyla yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyelerinin hediyelerinin vermesinin ardından program son buldu.

Programın sonrasında protokol üyeleri, İlçe Müftülüğü personeli ile birlikte şehit kabirlerini ziyaret edilerek dualar okudular. Tören, şehitliği ziyaret edilmesinden sonra Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin’in ve protokol üyelerinin Şehit ailelerini ziyaret etmesinin ardından program sona erdi.