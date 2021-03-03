Osmaneli’nde açılan işletmeler dezenfekte edildi

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde dün itibariyle hizmete giren kafe, restoran ve benzeri işletmeler dezenfekte edildi.

Belirlenen illerdeki kafe, restoran ve benzeri işletmelerde sabah 07.00 ile 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile müşteri alımıyla ilgili karar sonrası Bilecik’teki işletmeler dün sabah saatlerinde ilk masalarına müşteri almaya başladı. Osmaneli ilçesinde normalleşme sürecinde açılan kafe kahvehane ve restoranlar gibi işletmeler Osmaneli İlçe Sağlı Müdürlüğü ekiplerince dezenfekte edildi. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, tüm esnafa hayırlı işler, bol kazançlar dileyerek, "Osmaneli olarak kurallara uyarak şu an ilçemizde 8 kişi olan vaka sayısını sıfıra indirmek hedefimiz" dedi.