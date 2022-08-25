Osmaneli’nde 500 bin metrekarelik alana ‘Öğretmenler Parkı’ yapılıyor

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçelerinde 500 bin metrekarelik alana eğitimciler ansına ‘Öğretmenler Parkı’ yapılacağını ifade ederek, “Parkımız içinde öğretmenlerimizin isimlerini taşıyan tesisler inşa edeceğiz” dedi.

Bilecik’in Osmaneli ilçesine 500 bin metrekarelik alana eğitimciler ansına ‘Öğretmenler Parkı’ yapılacak. Osmaneli Belediyesi’nden edinilen bilgiye göre Sakarya Nehri kıyısına yapılacak olan Öğretmenler Parkı 30 bin metrekarelik bir sahil şeridini kapsayacak. 75. Yıl Anadolu Lisesi’nden başlayacak olan parkta eğitimciler için öğretmenevi, 10 yatak kapasiteli otel, restoran, toplantı salonu, spor tesisleri, bisiklet ve yürüyüş yolları, park, meydan, antik tiyatro, ağaçlandırılmış özel alanlar, su sporu alanları, piknik ve park alanları gibi birçok tesis bulunacak.

500 bin metrekarelik parka 500 bin adet ağaç hedefi için yatırımların sürdüğünü belirten Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, “Bir eğitimci ve öğretmen evladı olarak, bizlerin yetişmesinde büyük emeği olan eğitim camiamız ve çok değerli öğretmenlerimiz anısına büyük bir park yaparak, onlara olan vefa borcumuzun az da olsa bir kısmını yerine getiriyoruz. Parkımız içinde çok değerli öğretmenlerimizin isimlerini taşıyan tesisleri inşa edeceğiz. Osmaneli Belediyesi olarak eğitime ve öğretmenlerimize verdiğimiz değerin yansıması olan parkımız ilçemiz için hayırlı olsun. Bir yıl içinde tamamlayacağımız tesislerimizle öğretmenler ilçemizde kalıcı olacak” dedi.