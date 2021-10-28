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Osmaneli’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama törenleri başladı.

BİLECİK 28.10.2021, 13:55
Osmaneli’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama törenleri başladı.

Hükümet Konağı önündeki tören, Kaymakam Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Münür Şahin’in, Atatürk Anıtı’na çelenk sunması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla sona erdi. Daha sonra Kaymakam Ünal, Kaymakamlık bahçesinde tebrikleri kabul etti. Kaymakam Ünal, tebrikleri kabulünde günün anlam ve önemine binaen şunları dile getirdi.

“Milletimizin, bağımsızlığını ve istiklalini korumak amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde topyekûn mücadele sonucunda elde ettiği büyük ve emsalsiz zaferin taçlandırılması sonucunda kurulan Cumhuriyetimizin 98. yıldönümünü büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz. Yüce Milletimiz, büyük zorluklar neticesinde kazanılarak kendine emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti’ni, huzur ve refah içerisinde yarınlara ulaştırmak için el birliği ile çalışmaya devam ederek geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve kararlılığı içerisindedir. Büyük bir coşku ve sevinç içerisinde olduğumuz bu mutlu günde, başta millet olarak çok şey borçlu olduğumuz, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi, sonsuz şükran ve rahmetle anıyor, tüm Osmaneli halkımın Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

Törene, Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, Cumhuriyet Savcısı Onurcan Sezer, Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan, Jandarma Komutanı Üsteğmen Öcal Ersoy, siyasi parti temsilcileri, il genel meclis üyeleri, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ve öğrenciler de katıldı.

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