Osmaneli’nde 24 saat hizmet verecek kafenin açılış tarihi belli oldu
BİLECİK’İN OSMANELİ İLÇESİNDE 24 SAAT VATANDAŞLARIN HİZMETİNE SUNULACAK OLAN KAFENİN AÇILACAĞI TARİH BELLİ OLDU
BİLECİK 04.06.2023, 12:06
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 24 saat vatandaşların hizmetine sunulacak olan kafenin açılacağı tarih belli oldu.
Lefke Kale Sosyal Hizmetler Salonu’nda 24 saat vatandaşa hizmet verecek Lefke Kafe Haziran ayında hizmete girecek. Osmaneli Belediyesi geçen yıl gerçekleştirdiği yatırımla Lefke Kale Sosyal Tesislerini hizmete almıştı. Vatandaşlar tarafından büyük beğeni toplayan tesisler düğünlerde en çok tercih edilen alan oldu. Tesis içinde belediye tarafından planlanan Lefke Kafe yatırımı tamamlanmak üzere. Tesis tamamlandığında 24 saat vatandaşa hizmet verecek yeni bir sosyal alan daha olacak.