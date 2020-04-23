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Osmaneli’nde 23 Nisan kutlamaları

BİLECİK’İN OSMANELİ İLÇESİNDE MECLİS’İN 100. YAŞININ KUTLANACAĞI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMINI DOLAYISIYLA ÇELENK SUNMA TÖRENİ YAPILDI.

Osmaneli’nde 23 Nisan kutlamaları

BİLECİK’İN OSMANELİ İLÇESİNDE MECLİS’İN 100. YAŞININ KUTLANACAĞI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMINI DOLAYISIYLA ÇELENK SUNMA TÖRENİ YAPILDI.

23 Nisan 2020 Perşembe 16:12
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Osmaneli’nde 23 Nisan kutlamaları

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Meclis’in 100. yaşının kutlanacağı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını dolayısı ile çelenk sunma töreni yapıldı.

Düzenlenen törende Atatürk anıtına İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş tarafından çelenk sunuldu saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla tören sona erdi.

Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin ve Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk Bayramı dolaysıyla banttan yayınlanan bando ve marşlar eşliğinde ilçe merkezinde dolaşarak çocukların bayramlarını kutladılar. Çocuklar ve veliler balkonlardan, camlardan marşlara eşlik ettiler. Gün boyunca da belediye hoparlöründen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk Bayramıyla ilgili marşlar çalındı.

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