Osmaneli’nde 23 Nisan coşkusu

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutladı.

İlçedeki tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş tarafından Osmaneli Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları İlçe Stadyumunda devam etti. Buradaki kutlamalara, Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, Jandarma Komutanı Üsteğmen Öcal Ersoy, Emniyet Müdür yardımcısı Komiser Orkun Törer, Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, İl Genel meclis üyeleri, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti başkanları, vatandaşlar ile öğrenciler katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Osmaneli İlkokul Müdürü Şenol Altıntaş, "Bugün burada 102’nci yılını kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın bütün dünya çocuklarına kutlu olsun. Bugünü çocuklarımıza armağan eden Başta ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyoruz" dedi.

Programda ayrıca günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu. Halk oyunlarının oynandığı gösterileri ve tekvando gösterilerinin ardından dereceye giren öğrencilere ödüller verildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri ilçede bütün okullarda coşkuyla kutlandı.