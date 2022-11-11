Osmaneli’nde ’2023’e Doğru Şehir Buluşmaları’ programı

Etkinliğe, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Başkanı Şaban Güdem, Kadın Kolları Başkanı Sevcan Alkuş, il genel ve belediye meclis üyeleri, eski ilçe başkanları, ilçe yönetimi ve halk katıldı. Toplantıda AK Parti’nin 2023 hedefleri anlatılırken, sonunda ise partiye geçenlere rozet takıldı. İlçe Başkanlığında yapılan toplantı sonrası, belediye başkanlığı, gençlik merkezi, kadın girişimciler kooperatifi, esnaf ziyaretlerinde bulunuldu. Şehit aileleri ziyaretleri sonrası organizasyon sona erdi.

Başkan Şahin Osmaneli ilçesi ziyaretleri için Milletvekili Vildan Yılmaz Güler’e teşekkür etti.