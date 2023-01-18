Osmaneli’de Türkiye Tarım Kredi Kooperatif ikinci şubesini açtı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Türkiye Tarım Kredi Kooperatif ikinci şubesini açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Tarım Kredi Marketlerinin 3 bin şubeye ulaşması hedefi sonrası hızla sayıları artan mağazalardan Osmaneli halkıda yararlandı. Osmaneli’nde Haceloğlu ve İnönü mahallelerine hizmet veren Tarım Kredi Marketin indirimli fiyatları tüketiciler acısından büyük ilgi gördü.

Açılışa Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Osmaneli Belediye Başkamı Münür Şahin, ilçe protokolü ve halk katılım sağladı. Başkan Şahin yaptığı açıklamada, “Osmaneli ilçemizde ikincisini açtığımız Tarım Kredi Kooperatif Marketleri ile halkımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla sağlanan indirimlerden yararlanma fırsatını bulmuştur. Bugün Osmaneli ilçemizde marketlerde çalışan sayısı 170 kişi civarındadır ve bu çalışanların çoğu üniversite mezunu gençlerimizdir" ifadelerini kullandı.