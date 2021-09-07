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Osmaneli’de traktör kazası: 1 ölü
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
BİLECİK 07.09.2021, 09:53
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Adliye köyü Erikli mevkisinde Abdullah T. (64) idaresindeki 11 SE 570 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Traktörün altında kalan Abdullah T. olay yerinde hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cenaze Osmaneli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.